Nurcan Serçe tutuklandı mı? Nurcan Serçe’nin kızını dövdüğü görüntüler sosyal medyayı ayaklandırdı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. 2020 yılında yaşandığı ortaya çıkan şiddet olayının ardından Nurcan Serçe’nin gözaltına alındığı, 4’ü ilk evliliğinden, 2’si ise şu an dini nikahla birlikte yaşadığı H.B.’den olan toplam 6 çocuğunun devlet korumasına alındığı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır" denildi.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin şiddet uyguladığı kızını kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak dizleriyle üzerine oturduğu görüldü. Nefessiz kalan küçük kızın, kurtulmak için çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı görüldü. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, görüntüyü çeken kişinin de aralarında bulunduğu ailenin diğer üyelerini zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

6 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan Serçe’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan Serçe’nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi. Nurcan Serçe’nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.

NURCAN SERÇE GÖZALTINA ALINDI

Nurcan Serçe, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AİE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

İşte yapılan açıklama:

Bir evladımıza annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Söz konusu olay, Kocaeli ilimizde, Temmuz 2020’de yaşanmıştır. Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır.

Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.