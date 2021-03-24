Nurcan Dalbudak kimdir? AK Parti MYKY üyesi Nurcan Dalbudak hakkında merak edilenler…

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sürüyor. 50 kişilik MKYK üye sayısı 75’e yükseltilirken oy pusulası da belli oldu. Listede Denizli’den eski milletvekili ve kadın kolları başkanı Nurcan Dalbudak yer aldı. Nurcan Dalbudak kimdir? AK Parti MYKY üyesi Nurcan Dalbudak kaç yaşında, nereli?

Denizli eski milletvekili ve Ak Parti eski İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, Ak Parti 7. Olağan Genel Kongresinde, partinin Merkez Karar ve Yürütme Kuruluna seçildi. Nurcan Dalbudak kimdir? AK Parti MYKY üyesi Nurcan Dalbudak kaç yaşında, nereli?

Nurcan Dalbudak kimdir?

7 Mart 1979 yılında Afyonkarahisar’da doğan Nurcan Dalbudak Pamukkale Üniversitesi Tekstil Bölümü mezunudur. Özel sektörde çalışmıştır. Kadın Gelişim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. TBMM XXIV. Dönem Denizli milletvekilidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey ile birlikte 31 Ekim 2013 tarihinde TBMM oturumuna baş örtüsü ile girmiştir.