Nurbanu Sultan kimdir? Nurbanu Sultan nereli, mezara mezarı nerede?

Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B’nin geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı video ile Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediği ortaya çıkmasının ardından, dizide yaşanılan gelişmelere göre Twitter hesabından yorumlar yapınca konuyla ilgili merakta artıyor. Sosyal medya hesabından “Senden nefret ediyorum Nurbanu” yazmasının ardından, Nurbanu Sultan hakkında yapılan araştırmalar da arttı.

Türkiye’de yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran ve birçok ülkede yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Cardi B’yi de etkisi altına aldı. Twitter hesabından Muhteşem Yüzyıl dizisine dair yorumlar yapan rapçi Cardi B, Hürrem Sultan takımında olduğunu takipçilerine açıkladı. Sosyal medya hesabından da “Senden nefret ediyorum Nurbanu” yazarak dikkatleri üzerine çeken Cardi B, “Nurbanu benim sultanım. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli bir figür” yazısına da cevap vermeyi atlamadı. Cardi B tarafını seçerek “Kusura bakma tatlım, bu Hürrem!” ifadelerini kullandı. Peki, Nurbanu Sultan kimdir? Nurbanu Sultan nasıl öldü? Nurbanu Sultan’ın mezarı nerede?

NURBANU SULTAN KİMDİR?

Afife Nurbanu Sultan, Selim'in hasekisi ve Sultan III. Murad'ın annesi. Haseki Hürrem Sultan'ın gelinidir. Kökeni ve nereden geldiği hakkında çeşitli rivayetler vardır. Şehzade Selim'in 1559 Ekim'inde Venedik'e gönderdiği Hasan Çavuş'un senatoda verdiği bilgilere göre adının Cecilia olduğu, Paros adasında Venedikli idareci Nicolò Venier ile Baffo ailesinden Violante'nin kızı olarak doğduğu söylenir ancak bu bilgiler başka kaynakla teyit edilememektedir. Bir başka rivayette, 1537'de savaş esnasında Venedik idaresindeki Korfu adasından Grek bir ailenin kızıyken esir alındığı ve adının Kali olduğu söylenir.

I. Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından saraya alınarak eğitime yollandı. Daha sonraki yıllarda kendisine Haseki Hürrem Sultan tarafından Nurbanu yani "ışık saçan kraliçe" adı verilerek II. Selim ile evlendirildi. İlk adı Afife ise "namuslu" anlamına gelmektedir. Henüz on yaşındayken Osmanlı korsanları tarafından kaçırılan Nurbanu Sultan zekasıyla Hürrem Sultan'ın ilgisini çekmiş ve onun tarafından Manisa sancağına eğitime yollanmıştır. Döndüğünde ise güzelliğiyle de Hürrem Sultan'ın beğenisini kazanmayı başaran Nurbanu Sultan Şehzade Selim ile evlenir ve Hürrem Sultan'ın gelini olur. Şehzade Selim'in Nurbanu'nun aşkıyla yazdığı şiirler Divan Edebiyatı'nın en güzel örnekleri arasında yer alır.

Selim tüm kardeşlerinin ölümüyle önce Kanuni Sultan Süleyman'nın varisi, daha sonra da 29 Eylül 1566 tarihinde I. Süleyman'ın vefat etmesi üzerine Osmanlı Padişahı oldu. Selim'in 21 Aralık 1574 tarihinde ölümü üzerine ise, Nûr-Banû Sultan'ın oğlu Murat'ın Osmanlı tahtına çıkmasıyla, Nûr-Banû Sultan da Valide-i Atik Sultan unvanını aldı. "Atik" eski anlamına gelmektedir; ilk ve en büyük valideyi kasteder. Bazı tarihçilere göre cariyelikten gelerek "Valide Sultan" unvanını alan ilk kişidir. Bundan dolayı "atik" unvanını aldığı düşünülür.

NURBANU SULTAN NASIL ÖLDÜ?

Nurbanu Sultan’ın 1583 yılında oğlunun saltanatı sırasında öldü. Cenazesi padişahın, sadrazamın, şeyhülislamın da yaya olarak katıldıkları bir törenle kaldırılarak, Fatih Camiii’nde kılınan namazdan sonra Ayasofya bahçesindeki II. Selim Türbesi’ne gömüldü.