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Nur Vergin kimdir?

19 Ocak 2021 Salı - 12:18 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 12:19

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin 80 yaşında, İstanbul’da hayatını kaybetti. Peki, Nur Vergin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nur Vergin hakkında merak edilenler...


Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin hayatını kaybetti. Vergin'den haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Nur Vergin için bugün cenaze töreni düzenlendi. 
 
 
NUR VERGİN KİMDİR?
 
İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı.
 
Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çalışmaya başladı.
 
Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde çalıştı.
 
Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

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