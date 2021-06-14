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Nur Fettahoğlu eski eşiyle tatile çıktı! Tüm gün dans etti...
Son olarak 'Kağıt Ev' dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Nur Fettahoğlu (40), bir süre önce ikinci kez boşandığı eski eşi Levent Veziroğlu (54) ile birlikte çıktığı tatilde görüntülendi.
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Levent Veziroğlu ile tatile çıktı. Oyuncu, Bodrum Ortakent'teki bir beach'te görüntülendi.