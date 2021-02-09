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Nur Ertürk kimdir? 1980’li yıllara İlvanlıyım şarkısıyla çıkış yapan Nur Ertürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

09 Şubat 2021 Salı - 10:16 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 10:16

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Nur Ertürk müzik kariyeri dışında kimi zaman katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Mide botoksu yaptıran Nur Ertürk, bir süre verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Nur Ertürk bugün de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu oldu. Nur Ertürk kimdir? Nur Ertürk kaç yaşında, nereli? Nur Ertürk şarkıları...


Sanatçı Nur Ertürk uzun aranın ardından Demet ve Alişan'ın Sabah Sabah adlı programıyla ekranlarda yer aldı. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Ertürk’ün yaşı, nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Nur Ertürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde...

NUR ERTÜRK KİMDİR?

Sivaslı olan Nur Ertürk 1968 yılında dünyaya geldi. 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Ankara’da Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat ailesi şehir dışı istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda “İlvanlıyım” şarkısı ile çıkış yakaladı. Müzik kariyerini televizyonla devam ettiren sanatçı “Nur Ertürk’le Her Sabah” programını sundu. Televizyonda kadın kuşağı formatlarının başlamasına öncü oldu. 1992 yılında evlenen Nur Ertürk, 1993 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

NUR ERTÜRK ŞARKILARI

2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

2012 - İkibin Oniki

1999 - Ben Sana Yandım

1997 - Bir Demet Türkü

1995 - Yaban Eller

1994 - Beni Sev

1993 - Sevimli

1992 - Adaletin Bu Mu Dünya

 

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