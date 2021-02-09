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Nur Ertürk kimdir? 1980’li yıllara İlvanlıyım şarkısıyla çıkış yapan Nur Ertürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

Nur Ertürk kimdir? 1980’li yıllara İlvanlıyım şarkısıyla çıkış yapan Nur Ertürk kaç yaşında, nereli, evli mi?