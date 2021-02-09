Nur Ertürk kimdir? 1980’li yıllara İlvanlıyım şarkısıyla çıkış yapan Nur Ertürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

Sanatçı Nur Ertürk uzun aranın ardından Demet ve Alişan'ın Sabah Sabah adlı programıyla ekranlarda yer aldı. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Ertürk’ün yaşı, nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Nur Ertürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde...
NUR ERTÜRK KİMDİR?
Sivaslı olan Nur Ertürk 1968 yılında dünyaya geldi. 9 Çocuklu bir ailenin kızıdır. Okul hayatında başarılı olan Ertürk, Ankara’da Gazi Üniversitesini kazandı. Fakat ailesi şehir dışı istemediği için gidemedi. 1980'li yıllarda “İlvanlıyım” şarkısı ile çıkış yakaladı. Müzik kariyerini televizyonla devam ettiren sanatçı “Nur Ertürk’le Her Sabah” programını sundu. Televizyonda kadın kuşağı formatlarının başlamasına öncü oldu. 1992 yılında evlenen Nur Ertürk, 1993 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
NUR ERTÜRK ŞARKILARI
2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)
2012 - İkibin Oniki
1999 - Ben Sana Yandım
1997 - Bir Demet Türkü
1995 - Yaban Eller
1994 - Beni Sev
1993 - Sevimli
1992 - Adaletin Bu Mu Dünya