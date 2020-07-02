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Numan Kurtulmuş'tan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 11:42 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 11:42

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır" dedi.


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır" dedi.
 

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Numan Kurtulmuş İstanbul Sözleşmesi AK Parti Genel Başkanvekili
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