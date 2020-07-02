AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır" dedi.
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- Numan Kurtulmuş'tan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması
AA | 02 Temmuz 2020 Perşembe - 11:42 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 11:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(İstanbul Sözleşmesi) Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır" dedi.
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