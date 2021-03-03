Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama: Mükemmel şekilde hazırlandı

Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk ‘Özel Röportaj’ programında Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. Siyasi partiler ve seçim kanunu çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Kurtulmuş, ''Seçim barajı konusunun da tartışılması lazım. Barajların da aşağıya çekilmesinin Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum'' dedi.

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları:

MUHALEFETİN SAMİMİYET ELEŞTİRİSİ

Dün eylem planı açıklanmışken bunun samimi olmadığını iddia etmek hoş değildir. Büyük bir iyi niyetle yapılan eylem planıdır. Daha yeni başlıyoruz. Ben her satırını defeatle okumuş biri olarak söylüyorum, iyi niyetle hazırlanmış bir eylem planıdır. Ümit ediyoruz ki uygulanması da etkin şekilde olur. Kimsenin elinde samimiyet ölçer yoktur. 19 yıldır iktidarda olan neden reform yapar görüşüdür. Reform durağan bir şey değil ki. AK Parti 19 yılda çok sayıda reform gündeme getirmiş ve başarıyla yerine getirmiştir. Takdir edilmesi gereken bir durumdur. Dün açıklanmış olan planı kötülemeye kalkmanın ciddi bir iş olmadığını söylüyorum.

MECLİS'TE YENİ ANAYASA İÇİN ZEMİN VAR MI?

Vardır. Türkiye'nin anayasa tartışmaları ile ilgili zemini yakaladığını düşünüyorum. Eylem Planımızın 9 hedefinin sonunda diyoruz ki; sonunda bunu taçlandıracak olan yeni anayasadır. Çok değişiklik yapılmış olmasına rağmen darbeci zihniyet anayasanın içinde ruh olarak vardır. Bu ruhun ortadan kaldırılması gerekiyor. AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın anayasası olmaz, topyekün tüm milletin anayasası olur. Gönlümüz arzu eder ki toplumun yüzde yüzünün arzu ettiği anayasayı yapalım.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. Sanki bu olmamış gibi konuşulamaz. Milletin kabul ettiği, uygulamada olan bir sistem var. Eksiklikler varsa tamamlamak bizim elimizdedir. Bu geçmiş bir konudur.

FEZLEKELER

Fezlekeler konusu da toplumda yanlış tartıştığımız bir konu. Fezlekeler siyasi değil hukuki bir konudur. Her bir dosya tek tek ele alınır. Meclis karar erirse söz konusu vekilin dokunulmazlığını askıya alır. Hukuki sürecin önünü açmaktır fezlekelerin kabul edilmesi. Mahkemeler karar verdikten sonra suçlu bulunursa ilgili kişi dosya Meclis'e gelir ve karar okunur.

Bizim tavrımız başından beri belli. Arabasının bagajında terör örgütünün silahını taşıyanlar... Bu siyaset in alanı değildir. Siyasetin yapması gereken terörle arasına mesafe koymak. PKK 'nın Kürt halkının düşmanı olan bir terör örgütü olduğunu açıkça söyleyip sonra da gelin siyasetinizi yapın. Terörden güç alarak siyaset zeminini zehirliyorsanız bu kimsenin kabul edebileceği bir şey değil.

MUHALEFETİN FEZLEKE AÇIKLAMALARI

HDP'nin PKK ile bu kadar içli dışı olmasından rahatsız olduğunu görmeleri lazım. Burada 'Bizi bölmek istiyorlar'dan ziyade bir takım siyasi kulisler üzerinden konuşmaktan ziyade 'Seçim kampanyasında bizim oylarımız olmasaydı CHP İstanbul 'u alamazdı' diyen ben değilim, HDP'nin eş genel başkanıydı. Bu parti ile bu kadar içli dışlı olmak CHP ve İYİ Parti'nin vatansever seçmenlerinin arasında ciddi kaygılara neden oluyor. Açık ve gizli ittifaklardan seçmenlerin bir kısmı rahatsızlık duyuyorsa CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarının bunu görmesi lazım. PKK ihanet faaliyetlerinde en zayıf olduğu noktadadır. Terörün alanı neredeyse tamamıyla daralmış durumdadır. Bu HDP'nin içindeki bazılarına rahatsızlık veriyor. Siyaseten HDP'nin siyasi çizgisini tarihsel olarak en zayıf noktasında olduğunu görüyoruz. Aslolan terörle mücadelenin her alanda başarıyla mücadele edilmesidir. Bazen siyasetçi olarak 'Bu kadar da olmaz' diyorsunuz.

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM KANUNU ÇALIŞMALARI

Önemli bir çalışma yürütülüyor, bitmeden kamuoyu ile paylaşmadan doğru bulmam. Anayasada değişiklikler yapıldı, yeni ve sivil anayasa tartışmasını açıyoruz. Fiillen ittifaklar sözkonusu. Eskiden bunlar bir parti diğerine katılarak yapılıyordu. Bunları ortadan kaldırıp düzenleme yaptık. Yerel seçimlerde partilerin ittifak yapmasının önü nasıl açılabilir? Daraltılmış bölge... 5 olur, 7 olur başka rakam olur. Onlarca insan arasından seçim yapmaktansa küçük siyasal çalışma alanlarının olması lazım. Barajın kıymeti kalmadı. Partiler nihayetinde barajı ittifakla aşıyorlar. Hatta başka bir partinin listesinden seçiliyor. Baraj konusunun da tartışılması lazım. Barajların da aşağıya çekilmesinin Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. En azından grup başkanvekilleri Meclis'e gelmeden diğer partilerle de bunu paylaşıp görüşlerini alacaklar.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ

Gerçekten bu kongre süreçleri pandemi şartlarında büyük frenlemelere rağmen topluluklar bir araya geldi. Yüzde 70 oranında yenilenme ve gençleşme oldu kongrelerde. Bu değişimi yaparken Türkiye'nin hiçbir yerinde kavga olmadan, takım ruhuyla ortaya konulmuş oldu. Büyük kongrenin şöyle bir özelliği var. Bu arkadaşlarımız partimizi 2023'e götürecek kadrolar olacak. Arkasından 2024 yerel seçimleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri. Artık ama öyle bir noktaya geldik ki her bir politik aktörümüzün Cumhurbaşkanımızın gücünü daha da ileriye taşıyacak, milletle temas kuran güçlü insanlarla partinin kadrosunu kurmaya çalışıyoruz.

PARTİ YÖNETİMİNDE VE KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAĞI İDDİASI

Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Gerektiğinde istişareleri yaparak o süreçleri yönetecektir.