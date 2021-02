Numan Kurtulmuş, partisinin Muğla il kongresinde konuştu

'İNANDIĞIMIZ YOL, YENİDEN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE YOLUDUR'

Kongrede partililere hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Muğla, geçtiğimiz seçimlerde önemli bir başarı elde etti. Bu başarıyı taçlandırmak için 2023 hedeflerini ciddi bir şekilde gerçekleştireceğini bugünkü kongresiyle göstermiş oldu. Muğla, 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı açık ara birinci getirerek, Türkiye'de yeniden birinci seçecek kararlılığı ortaya koydu. Milletvekilli seçiminde çok güçlü bir sonuç elde edeceğiz. Bu seçimde 7 belediye kazandık. Geri kalan belediyeleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak sizlerin üzerine bir borçtur. Bu azmi, bu kararlılığı ve bu gayreti sizde görüyoruz. Allah ufkunuzu aydınlık kılsın, yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüdüğünüz bu yolda başarılı kılsın. İnandığımız yol, yeniden güçlü bir Türkiye yoludur. Bu, ülkenin dünya ülkeleri arasında lider ülke seviyesine çıkması için mücadele etme yoludur. Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesi için gece gündüz, canla başla çalışma yoludur. İnandığımız yol, çocuklarımız, torunlarımız için geleceğimiz için gayretle yürüme yoludur" ifadelerini kullandı.

'HİZMET YERİNE BAŞKA GÜÇLERİN GÜDÜMÜNE GİREREK MİLLETİ UNUTUYORLAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de AK Parti'nin hiçbir gücün boyunduruğuna girmediğini vurgulayıp, "Bu millet bu kadroya, neden bu kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğine itibar ediyor? Kara kaşımız, kara gözümüz için değil. Bu milletin öyle bir feraseti var ki kesinlikle kendisinden olmayan, kendisine hizmet etmeyen, söz verip iktidara geldiğinde başka kişilere hizmet edenlere hiç itibar etmiyor. Birisi öyle bir şey yaptığı zaman hemen tekmeyi vurup gönderiyorlar. 2002 öncesinde sayısız örnek var. Göreve gelmeden önce millete hizmet için söz verip, milletin desteğini alıyor fakat göreve geldikten sonra millete hizmet yerine başka güçlerin güdümüne girerek milleti unutuyorlar. Elbette istisnalar var. Milletimiz hiç gözünün yaşına bakmadan alaşağı ediyor ve gönderiyor. Bu kadro, 19 yıldan beri görevdeyse tek bir anlamı var, bu hareket, millete hizmet ediyor, başka hiçbir gücün boyunduruğuna girmiyor" dedi.

İSTİFA EDEN 3 CHP’Lİ

'HER BİR YOL ARKADAŞIMIZA TEŞEKKÜRLER'

Muğla'da AK Parti bayrağını daha da yukarılara taşıyacaklarını dile getiren mevcut AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise, "Teşkilatımızın bayramına, demokrasi şölenimize hoş geldiniz. Bu salonda bulunan her bir dava arkadaşıma bu salonu doldurarak teşkilatımıza güç, omuz, gönül verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu salonlar canlarını hiçe sayarak kuranların ve bu vatanı koruyanların torunları olarak emanetlerine her şartta sahip çıkmayı görev bilenlerin bedenleriyle dolar . Bu salonlar, kötülere karşı savaşanların karargahlarıdır. 'Biz buradayız, liderimizin ve onun davasının arkasındayız' diyenlerin doldurduğu salonlardır. Cennet Muğla'da AK Parti bayrağını tüm teşkilat mensupları arkadaşlarımla birlikte bugüne kadar taşıma fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kıymetli delegelerimizin katkı ve takdirleriyle bayrağı daha da yukarı taşımaya çalışacağımız her bir yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu sadece siyasi görev değil aynı zamanda vicdani ve tarihi bir görevdir. Bu bilinçle her bir Muğlalı kardeşimizin gönlüne girmek ve elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü şimdiden veriyorum. Beceriksiz ve tembel yerel iktidarı yenmemizin ve Muğla’mızı hizmetlerle buluşturmanın tek ve yegâne yolu 2019 seçimlerinde Muğla'da 3 olan belediye sayısını Cumhur İttifakı’mızla beraber 7'ye çıkaran ruhu çoğaltmaktır. Bugün Muğla'nın 50- 60 yıllık kaderini değiştirme yeminine ortak olma günüdür" ifadelerini kulandı.