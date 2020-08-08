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Nükleer tesislerin ve maddelerin emniyet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:10 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 11:10

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesisler ve maddelerle ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları belirledi.


Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yönetmelik, Türkiye sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan  nükleer maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya  depolamak üzere yetkilendirmeye tabi tesisleri kapsıyor.
 
Ayrıca, yönetmelik, nükleer emniyetin hedefi, kontrol, emniyet,  güvenlik, sorumluluk, işbirliği, bilgi güvenliği ve siber güvenlik, nükleer madde  sınıfları, inşaat ve emniyet planları gibi konularını içeriyor.
 
Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetinin tüm yetkilendirme  aşamalarının Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici kontrolüne tabi olduğu  belirtildi.
 

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