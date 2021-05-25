Nükhet Duru: Kadir İnanır ne alaka?

Nükhet Duru’ya sosyal medya üzerinden yöneltilen sorular ve sanatçının takipçilerine verdiği yanıtlar şöyle:

'Nükhet Duru Show' ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda sizinle televizyon ekranlarında buluşmak için görüşmelerimiz sürüyor çocuklar. İçimize sinen konsepti üretebilirsek buluşacağız.

Neden yaşlanmıyorsunuz ve neden bu kadar güzelsiniz?

Yaş alıyorum. Daha çabuk yoruluyorum. Yani ben de herkes gibiyim. Hayatımızın her dönemi gibi bunu da sevmeye gayret ediyorum ama tabii işimin doğasından da kaynaklı siz beni bakımsız pek görmüyorsunuz. Tek önceliğim var; eskimemek. Gerisi varsın istediği gibi gelsin.

Kadir İnanır’la ilişkiniz oldu mu?

Bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun, ne alaka Allah aşkına?

'Duru Olmak' tekrar yayına girecek mi?

Bazı şeylerin zamanı doluyor. Şimdi yaratım süreci 1’inci senesini dolduran önemli bir projeyi hayata geçirmek için ilk adımları attık. Hayatımın işi gibi geliyor bana.