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Nüfusu 20 kat arttı, trafik felç! Herkes oraya akın etti
Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Trafiğin felç olduğu Akyaka'nın 4 bin olan nüfusu, bayramda 20 kat artarak 80 bine ulaştı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor.