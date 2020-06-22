22 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.196 1.39 EURO 7,6990 0.60
USD 6,8590 0.19 ALTIN 385,820 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama! 'Kaldırıldı'

DHA |  22 Haziran 2020 Pazartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 12:11

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda, Pasaport İdari Karar Komisyonu, 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular, il nüfus müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

ETİKETLER

pasaport nüfus karr
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.