Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama! 'Kaldırıldı'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda, Pasaport İdari Karar Komisyonu, 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular, il nüfus müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.