Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndan randevulara ilişkin açıklama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik, ehliyet ve pasaport randevu alımındaki yoğunluk haberleriyle ilgili açıklama yaparak, "Nüfus müdürlüklerine ALO 199 çağrı merkezi vatandaş temsilci ve IVR ve sesli yanıt sisteminin yanı sıra; randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet ve NVİ Mobil aracılığıyla da randevu alabilmektedir. Nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesi 206.000 kişi olup, pandemi tedbirleri kapsamında esnek/dönüşümlü çalışma uygulaması ile günlük 145.142 vatandaşımıza randevu verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kimlik, ehliyet ve pasaport randevu alımında yoğunluk haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklama şu şekilde:

Nüfus müdürlüklerine ALO 199 çağrı merkezi vatandaş temsilci ve IVR ve sesli yanıt sisteminin yanı sıra; randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet ve NVİ Mobil aracılığıyla da randevu alabilmektedir. Nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesi 206.000 kişi olup, pandemi tedbirleri kapsamında esnek/dönüşümlü çalışma uygulaması ile günlük 145.142 vatandaşımıza randevu verilmektedir.

03.06.2021 tarihinde günlük 145.142 kişilik açılan randevuda 95.265 inin alındığı, açılan randevuların % 65,6 sının dolduğu tespit edilmiştir.

Ankara , İzmir, Gaziantep, Bursa, 17 günlük tam kapanma sonrasında İstanbul Şanlıurfa illerimizde yoğunluk yaşanması nedeniyle önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık

İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde Vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır.

Tam kapanma sonrasında Gaziantep gibi yoğunluğun görüldüğü illerimizde nüfus müdürlüklerimizdeki çalışma saatleri 9:00-17:00 olarak yeniden düzenlenmiştir. Randevu doluluk oranının İstanbul genelinde %60, günlük 4.000 randevu kapasitesi İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezinde ise bu oranın %16'dır. Öte yandan Ankara'da %40 ve İzmir'de %70 oronındadir.

Ayrıca bu hafta sonu yapılacak LGS sınavında ilgili olarak tüm nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermeye devam edecek olup, herhangi bir mağduriyet

yaşanmaması için önlemler alınmıştır.

Dolayısıyla ülkemizin yüz akı olan Nüfus ve Vatandaşlık hizmetleri, vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalar aynı anlayışla devam etmektedir.

Bu anlayışla günümüz itibariyle 64.354.094 T.C. kimlik kartı, 5.484.797 pasaport ve 12.101.837 sürücü belgesi düzenlenmiştir. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ise ek tedbirlerle giderilmektedir.