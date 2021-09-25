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Nüfus müdürlükleri ile ilgili flaş açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 16:27

Nüfus müdürlükleri ile ilgili flaş açıklama! İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında konsept nüfus müdürlüklerinin sayısının arttığını bildirdi. Bakanlık, "Konsept nüfus müdürlüğü çalışması tamamlanan 478 hizmet birimi ile 44 milyon 115 bin 369 vatandaşımız modern ve konforlu konsept nüfus müdürlüklerinden hizmet alabilecek. Konsept Nüfus Müdürlüğü projesi ile hizmet birimlerinin standartlaşması, yüksek teknolojik altyapıyla hizmet verilmesi ve özgün bir kurumsal kimlik kazanılması sağlandı." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, hizmete sunulan "Konsept Nüfus  Müdürlüğü" projesi ile nüfus müdürlüklerinin fiziki ve teknik kapasitesinin  arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi.
 
Bu çerçevede nüfus müdürlüklerinin yeniden tasarlandığı ifade edilen  açıklamada, sağlanan teknoloji desteği ile hizmet sürelerinin kısaldığı, yoğunluğun azaldığı bilgisi verildi.
 
Açıklamada, günde ortalama 250 bin vatandaşa hizmet sunan, hayatın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın  gereklerine uygun yeni konseptine kavuşturulduğu aktarıldı.
 
Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal  kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan "vatandaş odaklı  hizmet" anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışının çok gerilerde kaldığı ifade  edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Konsept Nüfus Müdürlüğü projesi ile hizmet birimlerinin  standartlaşması, yüksek teknolojik altyapıyla hizmet verilmesi ve özgün bir  kurumsal kimlik kazanılması sağlandı. Çalışma alanının içerisinde konumlandırılan  danışma alanı sayesinde vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmadan doğru ve  yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.
 
Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, vatandaş refahını  artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus  müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor. Proje kapsamında bugüne  kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Konsept nüfus müdürlüğü  çalışması tamamlanan 478 hizmet birimi ile 44 milyon 115 bin 369 vatandaşımız  (Türkiye nüfusunun yüzde 53,05'i) modern ve konforlu konsept nüfus  müdürlüklerinden hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları  devam etmektedir."

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