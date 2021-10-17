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Nüfus hizmetleriyle ilgili flaş açıklama! İçişleri duyurdu

17 Ekim 2021 Pazar - 10:41 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 10:41

Nüfus müdürlükleriyle ilgili son dakika açıklaması! Binlerce vatandaş için büyük kolaylık. İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu. Sağlık problemi, engelli, yaşlı ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gidemeyen 35 bin vatandaşın başvurusu adreslerinden alındı.


İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
 
"Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz 
 
Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlarımızın başvurularını adreslerinde alıyoruz.  
 
Bu kapsamda bugüne kadar aldığımız başvuru sayısı 35 bine ulaştı."

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