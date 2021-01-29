Novavax aşısı kimin, hangi ülkenin? Novavax aşısı özellikleri nelerdir, koronavirüs varyantında da etkili mi?

Kovid-19 aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında Kovid-19'un Britanya'da görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti. Şirketten yapılan açıklamada aşının üç ve dördüncü faz klinik çalışmalarının İngiltere’de yapıldığı belirtildi. Novovax CEO’su Stanley Eck aşının pandemiyle mücadelede “önemli rol” oynayabileceğini belirtti. Peki, Novavax aşısı kimin, hangi ülkenin?

Amerikan ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının yeni tip koronavirüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu açıkladı. Aşının daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu belirtildi.

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi. Buna göre Novavax aşısı virüsün önceki formlarına karşı yüzde 95,6 oranında etkili olurken B.1.1.7 karşısındaki etkisi yüzde 85,6 olarak tespit edildi. İngiltere’de yapılan testlere yaşları 18 ile 84 arasında değişen 15 bin kişi katıldı. Novavax aşısının Güney Afrika’da tespit edilen virüs varyantına (B.1.351) karşı etkisi ise daha düşük. Güney Afrika’da yaklaşık 4 bin 400 üzerinde denenen aşının etkinliği yüzde 49,4 dolayında kaldı. Bu testler Güney Afrika’da B.1.351 virüsünün hızla yayıldığı eylül ile ocak ayları arasında yapıldı.

Novavax aşısı özellikleri

AA'nın haberine göre; firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu bildirilirken, denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

Pfizer ve Moderna aşılarının aksine Novavax aşısı protein bazlı ve standart buzdolabında saklanabiliyor. Öte yandan AstraZeneca’nın yaşlı insanlar üzerinde etkili olup olmadığına dair yeterli veri bulunmuyor. Alman Aşı Komisyonu aşının sadece 65 yaş altına uygulanmasını tavsiye etti.

İngiltere 60 milyon doz sipariş edecek

Aşı şimdi Britanya’daki ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından değerlendirilecek. Onay alması halinde 60 milyon doz aşının yılın ikinci yarısında teslim alınacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johson Novavax aşısı testlerinde sonucun olumlu çıkmasından ötürü sevinçli olduğunu açıkladı.

Novavax aşısı Avrupa Birliği’nin de gündeminde. Şimdiye kadar AB içerisinde BioNTech ile Pfizer ve Moderna aşıları izin aldı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İngiliz-İsveç menşeli AstraZenaca firmasının geliştirdiği aşıya izin kararını bugün yapacağı toplantıda verecek.

Novavax kimin?

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma için Ortak Program İcra Ofisi (JPEO-CBRND), Ortak Hizmetin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ekipmanı ve tıbbi karşı önlemlerin geliştirilmesi, edinilmesi, taranması ve yaşam döngüsü desteği için öncü firmalar arasında yer alan, şirket 2011 yılında kurulmuştur.

Genel merkezi ABD’ye bağlı Maryland’dadır.

Ciddi bulaşıcı hastalıkları önlemek için yenilikçi aşıların keşfi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla iyileştirilmiş küresel sağlığı destekleyen, ileri aşamada bir biyoteknoloji şirketi olan firma, COVID-19, mevsimsel grip, RSV, Ebola, MERS ve SARS dahil dünyanın bulaşıcı hastalıklarından bazılarıyla mücadele eden on yıldan fazla deneyime sahiptir.

Novavax AB'de özel bağışıklık uyarıcı saponin bazlı adjuvanlar geliştiriyor.