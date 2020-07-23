Nova Sposa: Uluslararası Platformda Tüketicilerle Buluşuyor

Gelinlik ve abiyelerde özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Nova Sposa başta Ortadoğu, Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere uluslararası platformda tüketicilerle buluşmaktadır.

Gelinlik ve abiye sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesiyle var olmaya devam eden Nova Sposa; geleneksel köklerden kopmadan oluşturduğu modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Tasarımlarında 1980’li yılların modası olan balon kol detayını gelinliklerine yansıttığı ve 3 boyutlu çiçek detaylarıyla modern bir görünüme dönüştürdüğü gelinleri en çok ilgi gören modeller arasında. Bohem ve vintage tarzlarını günümüze uyarlayan Nova Sposa, geleneklerimizi yansıtan modellerde kendi özgü dokunuşlarıyla dikkat çekiyor.

Tarzınızı Yansıtan Gelinlik Modelleri

Kadınların hayallerini süsleyen gösterişli, sade, şık veya özgür bir görünüme sahip olmalarını sağlıyor. Kadınların en özel günlerinden biri olan düğünlerinde göz alıcı olmak isteyenler için ışıltılı ve parlak gelinlik modellerini tasarlıyorlar. Simli, ışıltılı, pul, payet ve taş detaylı bir gelinliğe sahip olmak isteyenler için 2020 gelinlik modellerinde metalik işlemeler sayesinde ışıltılı bir görünüm elde ediliyor.

Düğününde rahatlık ve tarzından ödün vermeyen, Özgür kadınları yansıtan bohem gelinlik modelleri

Klasik stiliyle gösterişli olmaktan vazgeçmeyen kadınlara dantelli modeller.