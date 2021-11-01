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Nova ne demek? Nova ismimin anlamı nedir, kökeni? Ayça Erturan’ın kızına Nova ismini verdi!

01 Kasım 2021 Pazartesi - 9:16 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 9:16

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Erturan, kızına Nova adını verdi. Peki, Nova ne demek? Nova ismimin anlamı nedir, kökeni?


Yönetmen Oğulcan Kırca ile evli olan Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü. Peki, Nova ne demek? Nova ismimin anlamı nedir, kökeni?

Nova ne demek?

Nova, bir beyaz cüce üzerinde görülen kataklismik nükleer patlamadır, yıldızın ani ışımasına sebep olur. Novalar diğer ışıma fenomenleri süpernovalar ya da parlak kırmızı nova ile karıştırılmamalıdır. novanın bir çift yıldız sistemindeki beyaz cüce üzerinde olduğu düşünülür.

Nova isminin anlamı

Parlaklığı ansızın artarak başka bir yıldızmış gibi görünen yıldız.

Ezo Sunal ve eşi Ömer Öztüyen de kızlarına Nova adını verdi.

 

 

 

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