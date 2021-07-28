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Noterliklerde yeni dönem! Tekrar başlıyor, artık...

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) |  28 Temmuz 2021 Çarşamba - 17:24 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 17:36

Noterliklerde yeni dönem. Cumartesi tekrar başlıyor. Bakanlıktan açıklama geldi. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilmişti. Nöbetçi noterlik uygulaması, cumartesi günü yeniden başlayacak. Nöbetçi noterler, 10.00- 16.00 saatlerinde gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.


Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020'de ara verildi.
 
Halktan gelen yoğun talep ve 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' doğrultusunda hafta sonu hizmet verilen nöbetçi noterliğin tekrar başlatılmasına karar verildi.
 
Cumartesi ve pazar günü itibarıyla yeniden başlayacak uygulama kapsamında nöbetçi noterler, 10.00- 16.00 saatlerinde gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.

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