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Noterlerde yeni dönem! Kaldırıldı, ödemeler artık...

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 14:22 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 14:37

Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Noterlerde yeni dönem geçen yıl başlamış ve zorunlu olmuştu. Açıklama geldi, o sorun artık ortadan kaldırıldı. Bankalarla da anlaşmaya varıldı. Çalışmalar devam ediyor. Sisteme alışılmasıyla uygulamanın kullanımının giderek artması bekleniyor. Noter işlemlerinde güvenli ödeme sistemi sayesinde dolandırıcılık olaylarının önüne geçildiği belirtildi. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, güvenli ödeme sisteminin detaylarını açıkladı. İşte tüm bilgiler...


 Türkiye Noterler Birliği Başkanı  Dursun Cin, AA muhabirine, "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme  Sistemi"nin ayrıntılarını anlattı.
 
Özellikle araç alım satımı sırasında taraflar arasında ödemeye ilişkin  ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Cin, bu tür sıkıntıları ortadan kaldırabilmek  için geçen yıl şubat ayında güvenli ödeme sistemine geçildiğini söyledi.
 
Zorunlu hale geldi
 
Cin, uygulamanın ikinci el araç ticareti yapanlar için de 15 Ağustos  2020'de zorunlu hale geldiğini hatırlattı.
 
Türkiye'deki bankaların, elektronik para kuruluşları ve ödeme  kuruluşlarının, Türkiye Noterler Birliğince oluşturulan sisteme entegre  edildiğini ifade eden Cin, tarafların, ilgili kuruluşun güvenli ödeme sistemine  girerek referans numarası aldığını, kendi araç bilgilerini de sisteme dahil  ederek bunu kullanabildiğini kaydetti.
 
Emanet hesaba aktarılıyor
 
Alıcının, satış bedelini güvenli ödeme kuruluşunun emanet hesabına  aktardığını, işlem bitinceye kadar kimsenin bu paraya dokunamadığını, noterdeki  işlemin sonuçlandırıldığı bilgisinin o kuruluşun sistemine aktarılmasıyla paranın  satıcının hesabına iletildiğini söyleyen Cin, "Güvenli ödeme sistemiyle para  güvenli bir şekilde el değiştirmiş oluyor." dedi.
 
"Biri 'önce parayı ver, imzayı atayım', diğeri 'imzayı at parayı vereyim' diyordu"
 
Vatandaşların sisteme alışmasıyla uygulamanın kullanımının artacağını  düşündüklerini dile getiren Cin, şöyle devam etti:
 
"Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve  bankalarla yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda tanıtıcı broşürler, eğitimler ve  gerekirse kamu spotu hazırlanması konusunda anlaşmaya vardık. Diğer konularda da  çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu sistem, vatandaşın işlem güvenliğini  sağlamak ve taraflar arasındaki güven sorununu ortadan kaldırmak için çok etkili  ve yaygınlaşması gereken bir sistem. Çok sayıda vatandaş bu sistem kullanılmadan  önce dolandırılabiliyordu, zaman zaman aralarında hukuki ihtilaflar  çıkabiliyordu. Örneğin, işlem sırasında bile taraflardan birisi 'önce parayı ver,  ben imzayı atayım' diğeri de 'imzayı at ben parayı vereyim.' diyordu. Bu sistem  sayesinde bu tür tartışmalar ve dolandırıcılıklar ortadan kalkmış oldu."
 

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