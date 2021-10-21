Noter nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler noter olamaz?

Kişiler arasındaki satış, devir gibi hakların resmileştirilmesi ve yapılan işlemleri belgelerle somutlaştırıp ve kanunlara uygun hale getiren kişilerdir. İki kişi ya da kurum anlaşmalarının resmiyet kazanmasında önemli görevleri bulunan noterler, en çok kazanan meslek grubu arasında gösteriliyor. Mesleğin kazanç getiren yönü nedeniyle de pek çok kişi tarafından noter olmanın şartları sıklıkla merak ediliyor. Peki, Noter nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler noter olabilir? Kimler noter olamaz? İşte noterlik mesleği ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Günümüzde çok sık işimizin düştüğü yerlerden birisi de noterlerdir. Bir resmi evrakın fotokopisini aslı gibidir şeklinde onaylatmak, vekaletname işlemleri, ikinci el araba alış ve satışı gibi pek çok işlemi noterler aracılığı ile yapılıyor. Noter olmak isteyen kişiler yapacakları işlemleri az çok tahmin edebiliyor. Ama noter olabilmek için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor.

NOTER NASIL OLUNUR?

Noter, noterlik mesleğini yürüten kişilere verilen unvandır. Noterlik, aynı zamanda bir kamu hizmeti olarak bilinir. Noter olmak için ilk gereken şart olarak Hukuk Fakültesi mezunu olmanız gerekir. Hukuk Fakültesi mezunu olduktan sonra da noterlik belgesi almanız gerekir. Bu belgeyi almak için avukatlık stajı görevini de zamanında yerine getirmeniz gerekir. Noterlik Belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Adalet Bakanlığı'nın personel alımları sayfasından noter alımı ilanlarını takip etmeniz gerekir.

NOTER OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Noter olmak için belirlenen bazı şartlar vardır. Bunlar ise şunlardır;

- Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları noterlik için başvuru yapabilir.

- Adayların 23 yaşını bitirmiş olması ve 50 yaşından da büyük olmaması gerekir.

- Hukuk Fakültesinden mezun olmak gerekir.

- Erkek adayların; askerliğini bitirmiş olması ya da askerlikten muaf olduklarını gösterir bir belge sunmaları gerekir.

- Noterlik ya da noter stajyerliğinin dışında herhangi bir işte çalışmamak ya da başka bir işe sahip olmamak gerekir.

- Noterlik mesleğini küçük düşürecek etik olmayan davranışlardan uzak durmak gerekir.

- Mahkeme tarafından kesinleştirilen karar sonucunda; savcı, avukat, hakim, memur ya da noter olmaktan men edilmemiş gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler ise, noter olamazlar.

- Akıl sağlığının yerinde olması gerekir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarından kısıtlanmamış olmak gerekir.

- Kişiler hakkında acizlik kararı çıkartılmamış olması gerekir.

- Noter olmak için en az 4 yıl hakim, savcı, avukat ya da akademisyen olarak görev yapmanız gerekir.

KİMLER NOTER OLAMAZ?

Mahkeme tarafından kesinleşmiş olan bir karar sonucunda; avukat, savcı, memur, hakim ya da noter olmaktan men edilmemiş gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler, noter olamazlar. Aynı zamanda noterlik yapacak kişilerin noter olma şartlarını taşıması gerekir. Noter olabilmek için avukatlık, hakimlik, savcılık ya da akademisyenlik gibi görevlerde 4 yıl boyunca çalışmış olmak gerekir. Noter olacak kişilerin, noterlik görevini icra etmesine mani olacak herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması gerekir. Aynı zamanda noterlik de bir kamu mesleği gibi görüldüğü için bu kişinin kamu kurum ve kuruluşlarından kısıtlanmamış olması da çok önemlidir.