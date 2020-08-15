Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikte güvenli ödeme sistemi ikinci el satışlarında zorunlu hale geldi. Adalet Bakanı Abdülhamid Gül de, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. Peki, güvenli ödeme sistemi nedir? Noter güvenli ödeme sistemi nasıl yapılır? İkinci el araç satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu mu?

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araçlar hakkında bir yönetmelik hazırlandı. Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan yönetmeliğin ardından bir açıklama yaptı. Bakan Pekçan, ikinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde "Güvenli Ödeme Sistemi"nin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak. Ayrıca, tüm taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapıyla zaman, iş gücü ve maliyet avantajı yaratılacak, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu. Noter güvenli ödeme sistemi nasıl yapılır? İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu mu?

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA 'GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ' NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı, noterlerde ikinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin nasıl çalıştığına ilişkin hazırlanan animasyon videosunu paylaştı.

Adalet Bakanlığı uygulamaları arasında 3 Şubat'ta yurt genelinde başlatılan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla birlikte ikinci el araç alım satımlarında zorunlu hale getirildi. Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenecek ve elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilecek.

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşlar birçok kazanım sağlıyor. Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor. Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcını hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Uygulama kapsamında yine taraflar alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Yine uygulama kapsamında tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor. Yeni uygulama ile birlikte bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığı, "Noterlerde ikinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen güvenli ödeme sistemi nasıl çalışıyor?" notuyla Twitter hesabından paylaştığı animasyon videosunda sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU MU?

resmi gazetede yayınlanan ikinci el araç satışı düzenlemesiyle birçok yenilik getirilen ikinci el satışında yapılan bir düzenleme de ZORUNLU Güvenlik Ödeme Sistemi oldu.