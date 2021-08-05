Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Noronavirüs nasıl geçer, insandan insana bulaşır mı?

Dünya’nın koronavirüs ile mücadelesi sürerken İngiltere'de norovirüs vaka sayılarında yaşanan artış yeni bir endişeye neden oldu. Peki norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? İşte norovirüs hakkında merak edilenler...

Koronavirüs süreci sona ermemişken dünya yeni bir virüsle karşı karşıya kaldı. İngiltere'de son aylarda norovirüs vakalarının sayısı üç kat arttı. Tüm yaş gruplarını etkileyen Norovirüsün hakkında merak edilenler arttı. Peki, norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte norovirüs belirtileri...

NOROVİRÜS NEDİR?

“Norovirus” aslında bilinen bir virüs. Kış aylarında daha sık görülen Norovirüs adını 1968'de bir salgının meydana geldiği Norwalk, Ohio şehrinden almıştır. Bu virüs insanlarda, sindirim sistemini (mide ve bağırsaklar) tutan, bulantı, kusma, ishal ateş ve baş ağrısı şikayetlerine yol açan bir enfeksiyon hastalığına sebep olmaktadır. Erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan hastalık ishal şikayeti kendini gösteriyor.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ

Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlaya karın ağrısı görülür.

Karın ağrısı dışında kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik şikayeti de görülebilir. Klinik belirtiler ise 24-72 saat devam eder. Hastada günde 4-8 kez, kansız, mukussuz orta miktarda dışkılama görülür.

Hastaların yarısında hafif dereceli bir ateş (37.5 0C) gözlemlenebilir. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir. Norovirüs ishalleri kendi kendini sınırlar, hastaneye yatmayı gerektirecek ciddi dehidratasyona neden olmaz.

NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Esas bulaş ağız-dışkı yoluyla olup kusmukla da olabilir. Bulaşma sıklıkla yuvalarda, göçmen kamplarında, tatil yapılan kamplarda, hastanelerde, okullarda, restorantlarda, gemilerde, askeri birliklerde ve aile içi bireylerde görülmekte ve bu gruplarda salgınlar yapabilmektedir.

Norovirus salgınları genellikle, kişiden kişiye temas (%35), kontamine su (içme suyu, havuz suları, göl suları, buz küpleri) ve gıda (midye, istiridye gibi kabuklu deniz hayvanları, salatalar, dondurma, soğuk yiyecekler, sandviç, taze sebze ve meyveler) ile oluşmaktadır.

Norovirüs enfeksiyonu, insandan insana temasla da bulaşabilmektedir.