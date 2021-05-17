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Kontrollü normalleşmenin ilk günü akın ettiler! AVM'ler doldu taştı

Kontrollü normalleşmenin ilk günü akın ettiler! AVM'ler doldu taştı  17 gün uygulanan tam kapanma uygulaması sonrasında AVM'lerde yoğunluk oluştu. 
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