Normalleşmelerle birlikte 2.ele talep artacak!

2021’de fiyatları artacak olan birçok modelin bir üst dilim ÖTV oranına çıkması öngörülüyor. Bunmlar da sıfır km araçlarda bir miktar fiyat artışı getirebilir. VavaCars CEO'su Lawrence Merritt 2. el pazarı konusunda şunları söyledi:

“Sıfır araç üretimindeki daralma sebebi ile bu araçlara olan talebin ikinci el modellere kaymasını bekleyebiliriz. Üretime baktığımızda ise İspanya, Fransa, Almanya İtalya gibi üretici ülkelerdeki üretim programlarının kısıtlı olduğunu görüyoruz buna ek olarak çip üreticilerinin yaşadığı sorun otomotiv üretimini de negatif etkiledi, üretici ülkelerin yılın ikinci yarısında ancak araç teslim edebilme durumları var. Dolayısıyla yine talebin görece arzın üzerinde olacağı bir dönem göreceğimizi düşünüyoruz.Son dönemde her ne kadar taşıt kredi faizi yüksek olsa da otomotiv fiyatlarındaki düşüş özellikle nakdii olan veya az miktarda kredi çekerek araç alacak kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Birikimlerini döviz olarak tutan ve araba almayı planlayanlar için de bu dönemin avantajlı olduğu görülüyor. Türk lirasına dönerek araç alımını araç fiyatları düşükken yapmayı daha anlamlı gözükmekte."



Talep ekonomiklere döndü



Otomobil satışlarında yaşa baktığımızda 2010 altı modellerin payı Temmuz-Eylül ayları arasında % 49,57 iken Ekim-Aralık döneminde %52,18’e yükselerek ekonomik modellere talep arttı. Merritt “Tüm zorluklara karşı hız kesmediğimiz bu yılda, büyüme oranlarımız ile istihdama da önemli katkı sağladık. 2021 yılında araç alım-satımına getirdiğiliz yeni konsepti geliştirerek hizmet çeşitlerini ve müşteri deneyimini arttırmaya devam edeceğiz ” dedi.