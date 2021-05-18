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Normalleşmede restoran ve kafelere Avrupa modeli! Bahçesi olanlar açılsın, olmayanlar...
Gelen son dakika haberine göre; 1 Haziran'a kadar sadece paket servisle açılmalarına izin verilen kafe ve restoranlar Avrupa modeli istiyor: Bahçesi olanlar açılsın, olmayanlar kaldırıma masa atsın. İşte kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme süreci içerisinde gündeme gelen rahatlama formülü ve son dakika gelişmesinin detayları...