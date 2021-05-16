Türkiye 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni bir döneme giriyor. 'Kontrollü Normalleşme Dönemi' olarak adlandırılan süreç ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Kontrollü Normalleşme Genelgesi'ni 81 İl valiliğine gönderdi. Peki, Normalleşmede nereler açılacak? Genelgeye göre açık olan iş yerleri hangileri? Yarın nereler açık? 17 Mayıs'ta nereler açılacak? Pazartesi günü hangi işyerleri faaliyetlerine devam edebilecek? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Kademeli Normalleşme Genelgesi ve açık olan iş yerleri!

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. 17 günlük tam kapanma sona ererken 'Kademeli Normalleşme Dönemi'nin detayları da belli oldu. İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine genelge gönderdi ve uyulması gereken kuralları tek tek açıkladı. Salgınla mücadelede yeni bir safhaya geçen Türkiye'de, 1 Haziran'a kadar uygulamada kalacak Kontrollü Normalleşme Genelgesi'nde açık olan iş yerleri de netlik kazandı. Peki, Normalleşmede nereler açılacak? Genelgeye göre açık olan iş yerleri hangileri? Yarın nereler açık? 17 Mayıs'ta nereler açılacak? Pazartesi günü hangi işyerleri faaliyetlerine devam edebilecek? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Kademeli Normalleşme Genelgesi ve açık olan iş yerleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından Kademeli Normalleşme Genelgesi yayınlandı. 81 İl valiliğine gönderilen genelgede, sürece ilişkin başta yasaklar, kısıtlamalar, çalışma saatleri olmak üzere genel kurallar tek tek açıklandı. Genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE NERELER AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre açık olan işleri şu şekilde belirtildi:

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

KAPATILAN İŞ YERLERİ

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

HANGİ İŞ YERLERİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK? İŞTE AÇIK OLACAK İŞYERLERİ!

Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek

- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler.