Normalleşme takvimi 2021… Normalleşme takvimi 3. Aşama ne zaman başlıyor, Türkiye’de normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Normalleşme takvimi 2021 ile ilgili açıklamalar peş peşe yapılırken, vatandaşlar ayrıntıları merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinin 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Türkiye’de normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamaları dâhil korona tedbirlerine devam edilen Türkiye'de normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağına dair açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi. İşte normalleşme takvimi 2021 detayları…

İller dört gruba ayrılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada normalleşme takvimine dair bilgi verirken illeri Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda dört gruba ayıracaklarını duyurmuştu.

Erdoğan, kademeli olarak başlatılacak normalleşme süreci konusunda, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir" diye eklemişti.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 19 Şubat'ta açıkladığı veriler yeni vaka sayısının 7 bin 419 olduğunu, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 82 olduğunu ortaya koydu. Böylece resmi verilere göre toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19'a yükselirken can kaybı da 27 bin 903'e ulaşmıştı.

Sağlık Bakanlığının aşılama sürecine ilişkin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı. 5,5 milyonu aşkın kişiye ise ilk doz aşı yapıldı.

Normalleşmede ilk adım Bartın’da atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın'da kademeli normalleşme süreci kararları alındı. Bartın'da 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair alınan yeni kararları açıkladı.

Toplantıda alınan kararlara göre, 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

Ayrıca, 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.

Bartın'ın ortalaması 100 bin kişide 44,69

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 8-14 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Bartın'ın ortalaması 100 bin kişide 44,69 olarak bulunmuştu.