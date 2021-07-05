Normalleşme sonrası tatil patlaması! Rekor kırdı

2021’in ilk 6 ayını kapsayan seyahat raporuna göre, evli çiftler tatil rotalarını vizesiz ve karantina şartı olmayan Maldivler’e çevirdi. Devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle, daha güvenli ve farklı seyahat alternatiflerini değerlendiren çiftlerin ilk tercihinin, Maldivler’in başkenti Malé olduğu kaydedildi. Listeyi, Azerbaycan’ın Bakü ve Ukrayna’nın Kiev şehirleri takip etti. Çiftler, iç hatlar seyahatlerinde ise en çok İstanbul, İzmir ve Antalya’yı tercih etti.
EN PAHALI UÇAK BİLETİ NE KADAR?
İlk 6 ayın en pahalı uçak bileti, İstanbul - Dubai destinasyonunda 18 bin 409 liraya satıldı. İç hatlardaki en pahalı bilet ise 2 bin 850 liraya satılan Ankara - Antalya uçuşu oldu. En ucuz yurt dışı uçak bileti; Kiev - Ankara destinasyonunda 190 liraya satıldı.
En ucuz yurt içi uçak bileti ise Antalya - Adana destinasyonunda 80 liraya alıcı buldu. İç ve dış hatlarda uçak biletlerinin en pahalı olduğu ay haziran olurken, en ucuz olduğu aylar iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise mart ve mayıs oldu.
İÇ HATLARDA EN ÇOK UÇULAN ROTA: İSTANBUL - İZMİR
Araştırma sonuçlarına göre, yılın ilk 6 ayında, iç hatlarda en çok İstanbul - İzmir arası seyahat edildi. Listeyi İstanbul - Antalya, İstanbul - Adana ve İstanbul - Trabzon destinasyonları takip etti. Dış hatlarda Bakü listedeki birinciliğini korudu. Taşkent, Tahran, Malé ve Kiev ise listeyi takip eden şehirler oldu. 2021’in ilk yarısında, en çok haziran ayında seyahat edildi.
GENÇLER BAKÜ’YÜ, YAŞLILAR ALMANYA'YI TERCİH ETTİ
Öğrenciler dış hatlarda en çok Bakü, Varşova ve Priştine’ye seyahat etti. Öğrencilerin iç hatlarda en çok uçtuğu şehirler ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. 65 yaşın üstündekiler ise yurt dışında Almanya’nın Stuttgart, Hamburg ve Nürnberg şehirlerini, yurt içinde İstanbul, İzmir ve Trabzon’u tercih etti.