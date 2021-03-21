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Normalleşme sonrası kritik gelişme! 70 il alarm veriyor... Bakanlık duyurdu

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 17:28 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 17:45

Sağlık Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Normalleşme sonrası alarm veren iller belirlendi. Son bir haftada hızla yükseldi. Bu hızla vakaların artmaya devam etmesi durumunda yeni tedbirler hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.


Herkesin çok merak ettiği veriler açıklndı. 70 ilde vaka sayılarında artış görüldü. Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen  Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 
Buna göre, 100 binde en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir  ve Yalova'da görüldü.  Her 100 binde vaka sayısı Samsun'da 508,97, Giresun'da  356,35, Sinop'ta 309,06, Balıkesir'de 288,16, Yalova'da 275,31 oldu.
 
Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa ise en az vaka sayısı  görülen iller olarak sıralandı. Her 100 binde vaka sayısı Şırnak'ta 8,18,  Siirt'te 14,20, Hakkari'de 15,69, Mardin'de 17,08 ve Şanlıurfa'da 18,30 olarak  kayıtlara geçti.
 
Vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan ve azalan iller
 
Her 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya (6-12 Mart)  göre, 11 ilde düştü. Vaka sayısı azalan iller sırasıyla Sinop, Gümüşhane, Mersin Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar oldu.
 
Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Sinop'ta 36,5,  Gümüşhane'de 32,46, Mersin'de 16,05, Kırıkkale'de 14,36, Burdur'da 14,23,  Hatay'da 7,66, Muş'ta 6,08, Adana'da 1,42, Osmaniye'de 0,37, Mardin'de 0,24 ve  Afyonkarahisar'da 0,14 azaldı.
 
Diğer 70 ilde ise artış yaşandı. 100 binde Kovid-19 vakasının en fazla  arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak  sıralandı.
 
Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Kastamonu'da  79,18, Çankırı'da 75,35, Yalova'da 74,98, İstanbul'da 72,87 ve Erzincan'da 70,38  arttı.
 
Üç büyükşehirde vaka sayısı artıyor
 
 İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye,  İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.
 
Geçen hafta, 100 binde 458,53 ile en fazla vakanın görüldüğü Samsun'da  sayı bu hafta 508,97'ye ulaştı. Samsun dışında Rize, Çanakkale, Aksaray, Edirne Trabzon, Tokat, İstanbul, Konya, Kilis, Ordu, Yalova, Balıkesir, Sinop, Giresun,  100 bin nüfusta vaka sayısı 200-600 aralığında yer alan iller oldu.
 
 Bolu, Niğde, Gümüşhane, Iğdır, Ankara, Kütahya, İzmir, Artvin Bilecik, Eskişehir, Antalya, Çankırı, Erzincan, Sakarya, Çorum, Malatya Kırklareli, Tekirdağ, Adıyaman, Kocaeli, Amasya, Kayseri, Kastamonu ve Osmaniye,  100 binde vaka sayısı bakımından 100-200 aralığında yer aldı.
 
Kovid-19 vaka sayısı 100 binde 35-100 arası olan 30 il ise Ağrı,  Afyonkarahisar, Bingöl, Denizli, Sivas, Kırşehir, Adana, Hatay, Tunceli, Manisa Kahramanmaraş, Aydın, Burdur, Erzurum, Kırıkkale, Bayburt, Isparta, Bartın Nevşehir, Elazığ, Mersin, Zonguldak, Karabük, Ardahan, Gaziantep, Karaman, Muğla Yozgat, Düzce ve Bursa olarak sıralandı.
 
 Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.
 
  
 

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