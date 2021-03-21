Normalleşme sonrası kritik gelişme! 70 il alarm veriyor... Bakanlık duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Normalleşme sonrası alarm veren iller belirlendi. Son bir haftada hızla yükseldi. Bu hızla vakaların artmaya devam etmesi durumunda yeni tedbirler hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.

Herkesin çok merak ettiği veriler açıklndı. 70 ilde vaka sayılarında artış görüldü. Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Giresun, Sinop, Buna göre, 100 binde en fazla vaka Samsun Balıkesir ve Yalova 'da görüldü. Her 100 binde vaka sayısı Samsun'da 508,97, Giresun'da 356,35, Sinop'ta 309,06, Balıkesir'de 288,16, Yalova'da 275,31 oldu.

Hakkari, Şırnak, Siirt Mardin ve Şanlıurfa ise en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı. Her 100 binde vaka sayısı Şırnak'ta 8,18, Siirt'te 14,20, Hakkari'de 15,69, Mardin'de 17,08 ve Şanlıurfa'da 18,30 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan ve azalan iller

Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Her 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya (6-12 Mart) göre, 11 ilde düştü. Vaka sayısı azalan iller sırasıyla Sinop, Gümüşhane, Mersin Osmaniye , Mardin ve Afyonkarahisar oldu.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Sinop'ta 36,5, Gümüşhane'de 32,46, Mersin'de 16,05, Kırıkkale'de 14,36, Burdur'da 14,23, Hatay'da 7,66, Muş'ta 6,08, Adana'da 1,42, Osmaniye'de 0,37, Mardin'de 0,24 ve Afyonkarahisar'da 0,14 azaldı.

Diğer 70 ilde ise artış yaşandı. 100 binde Kovid-19 vakasının en fazla arttığı iller ise Kastamonu , Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olarak sıralandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Kastamonu'da 79,18, Çankırı'da 75,35, Yalova'da 74,98, İstanbul'da 72,87 ve Erzincan'da 70,38 arttı.

Üç büyükşehirde vaka sayısı artıyor

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, İzmir 'de 78,57'den 111,41'e, Ankara 'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.