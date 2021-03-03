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Normalleşme sonrası 2 ilde alarm verildi! Yasaklar kalktı derken rekor geldi...
1 Mart'tan itibaren Türkiye kademeli normalleşme stratejisi ile birlikte pek çok ilde kısıtlamaların esnetilmesinin mutluluğunu yaşarken, normalleşme için gözler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni verilere çevrildi. İllere göre 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını gösteren ve 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan verilere göre, 23 ilde kısmi düşüşler yaşanırken, 58 ilde gözle görülür artışlar dikkati çekti. 2 il ise adeta alarm verdi. Bir yanda durum böyleyken Türkiye'nin gündemi ise yasakların kaldırıldığı illerden olan Uşak'a çevrildi. Peki Uşak, pandemide “sağlıklı” kalmayı nasıl başardı? Bu başarıda büyük payı olan kentin yöneticileri işin sırrını anlattı. Öte yandan koronavirüsle mücadelede kadın valilerin başarısı ise göz doldurdu. İşte koronavirüs pandemisi ile mücadelede son gelişmeler...