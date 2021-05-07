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Normalleşme planı belli oldu! Saatler değişecek, sokağa çıkma yasağı ve...
Tam kapanmadan sonra normalleşme planı belli oldu! Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma tedbiri alındı. Ramazan Bayramının ardından kapanma sona erdiği takdirde, yeni normalleşme planları devreye girecek. Vaka sayılarına göre normalleşme 3 aşamalı olarak uygulanacak. 17 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz'a ayarlı şekilde 3 plan devreye alınacak. Sokağa çıkma yasağı, mağazalar, restoran ve cafeler ile ilgili ilk etapta adımlar atılacak. Peki belirlenen bu tarihlerde neler değişebilir? Normalleşme haritasında izlenecek yol haritası ne? İşte tüm bilgiler...