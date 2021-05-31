Normalleşme kararları sonrası uzmanlardan açıklama: Güzel zamanlar çok yakın!

Kabine toplantısının ardından normalleşme yönünde alınan kararlar sonrası uzmanlardan açıklama geldi. Prof. Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada, " İnşallah kısa süre içerisinde bitirilir ve kısıtlamaları kaldırıp çok daha rahat yaşayabiliriz diye düşünüyorum." dedi. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da "Geçen sene aşı yoktu elimizde, bu yıl var." ifadelerini kullandı.

Prof. Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

En önemlisi kademeli bir açıklama var. Birden bire bütün önlemleri kaldırmak risklidir. Bu açıdan bir iki hafta gözlemleyip, tekrar bakmak lazım. O açıdan önemli. Esnek çalışma devam ediyor anladığım kadarıyla, buna özel sektörün de uyması önemli. Burada riski artıran şey düğün ve nişanlar. Toplantıların, bir araya gelmelerin dikkatli yapılması önemli. Haziran ayından başlayan bir aşı seferberliğinden söz ediliyor. İnşallah kısa süre içerisinde bitirilir ve kısıtlamaları kaldırıp çok daha rahat yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Açık havada virüsün bulaşının kapalı ortamlarda 19 kat daha düşük olduğunu hesaba katarsak. Bunların açık havada yapılması riski azaltacaktır.

Eski pandemi öncesindeki gibi nişan düğün olmayacaktır. Mekana göre insan kısıtlaması getirterek olacaktır. Bağırmak şarkı söylemek riski arttıran faktörler. İlgili genelgelerle kısıtlamalar belirlenecektir. Mümkün olduğu kadar açık havada ve sosyal mesafeye uygun yapılmalıdır.

İngiltere örneğinde olduğu gibi, yavaş yavaş açılmaya başladığında 3 bine çıktı. Biz de 6-7 binler civarında takıldık daha aşağıya inemiyoruz. Tedbirleri gevşek bırakırsak biz de yeniden yükselişe geçeriz. Kısıtlamalarla salgını bitiremezsiniz ama aşılamayla bitirebilirsiniz.

"GEÇEN SENE AŞI YOKTU ELİMİZDE, BU YIL VAR"

TRT Haber 'de konuşan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın ise rakamlara göre adım atıldığını belirtti. Prof. Dr. İlhan'ın açıklamaları şöyle;

Aslında vakaların artışıyla beraber Mart ayında kısıtlamalar gelmişti. Bunları adım adım yapmak, net somut rakamlara göre yapmak gerekiyor. 60 binlerdeyken sert bir kapatma gerekiyor, şimdi de rakamlar önümüzde.

Saat biraz ileriye alınmış durumda. Restoranların açılmasıyla beraber 7-21 arası açık olacak. Burada yine vatandaşların Pazar günü dışarı çıkmamaya özen göstermeye gerekiyor. Bununda takvime bağlı olduğunu söyledi cumhurbaşkanımız.

O zaman geldiğimizde inşallah çok iyi rakamlara geleceğimize inanıyorum aşılamada. Restoranların yanında faaliyetlerine uzun süredir ara verilen kahve, kıraathane, spor salonları için de değişim söz konusu oldu.

Açık - kapalı alan düzenlemesi zaten var. Nasıl olacak, mesafeler nasıl olacak diye...

Hepimiz bir kere salgını yenmek isteyen 83 milyon kişiyiz. Çok zor değil önlemler. Daha güzel zamanları görmemiz çok yakın diyebiliyorum.

Kafelerin gidişinde insanlar sıra beklememeli. Bunları yaşadık aslında. Evet hepimiz gitmeyi çok özledik. Örneğin restoranlar randevulu çalışabilirler. İçerde yoğunluk yapmamak gerekiyor.

Yaz mevsimini düşündüğümüzde iki anahtar var. Hem kalabalık olmama, hem temiz hava. Geçen sene aşı yoktu elimizde, bu yıl var.

Bu kararla birlikte bir parça artış olabilir. Ama hepimiz biliyoruz ki vakalar en çok evlerde meydana geliyor. Evde de zaten artık camlar açık. Camların açık olması bulaşı 4-5 kat azaltıyor.

Esnek mesainin uygulanabiliyorsa uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Kademeli mesai söz konusu olabilir.