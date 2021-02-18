Normalleşme hangi illerde başlayacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Yeni normalleşme adımları!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler uzun süredir vatandaşın gündemindeydi. Özellikle normalleşme sürecinde yer alan hafta içi ve hafta sonu yasakları ile restoran, kahvehane, ve kafelerin durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda netlik kazandı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili detayları paylaştı. Peki, Normalleşme hangi illerde başlayacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Hafta sonu yasaklar ne zaman bitiyor? 1 Mart normalleşme süreci ve normalleşme takvimine ilişkin tüm detaylar...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. 1 yıldan daha uzun bir süre devam eden koronavirüs nedeniyle kamusal alanda ve sosyal hayatta bir dizi tedbir alınmış zaman içerisinde tedbirlerin kapsamı genişletilmişti. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında koronavirüs yasaklarına ilişkin önemli kararlar Sokağa çıkma kısıtlamalarından, kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağına, yüz yüze eğitimden, normalleşmenin başlayacağı illere kadar tüm değişiklikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki, Normalleşme hangi illerde başlayacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Hafta sonu yasaklar ne zaman bitiyor? 1 Mart normalleşme süreci ve normalleşme takvimine ilişkin tüm detaylar...

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Kademeli normalleşme süreci başlıyor. Yol haritası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat duyuruldu. Kabine toplantısının ardından koronavirüs ile ilgili alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

NORMALLEŞME HANGİ İLLERDE BAŞLIYOR?

Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.

Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentler arasında yer alıyor. Batman 'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirler arasında gösteriliyor.

Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis . Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.

Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari 'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında.

İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.