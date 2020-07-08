Normalleşme döneminde sağlık kurumlarında çalışma rehberi! Sağlık çalışanları seyahat edebilecek mi? Hastanelere refakatçi alınacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ni güncelledi. Yeni başlıkların eklendiği rehberde, sağlık çalışanları ve hastane kuralları ile ilgili çeşitli kararlar alındı. Sağlık çalışanları seyahat edebilecek mi? Hastanelere refakatçi alınacak mı? İşte normalleşme döneminde sağlık kurumlarında çalışma rehberi…

Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Güncellenen rehberde, 'Covid-19 kapsamında E2 ve E3 grubu ilçe devlet hastanelerinde (entegre hastane) alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında sağlıklı hayat merkezlerinde alınması gereken önlemler' konulu başlıklarını rehbere ekledi. İşte Normalleşme döneminde sağlık kurumlarında çalışma rehberi…

RİSKLİ BÖLGELERE GİDİLMEYECEK

Yayımlanan rehberde sağlık çalışanları pandemi süresi boyunca zorunlu olmadıkları süresinde riskli bölgelere seyahat etmeyecekler. Kurumlarda düzenli olarak temizlik yapılmaya devam edilecek. Sık sık kullanılan malzemelerin temizlenmesi ihmal edilmeyecek.

Hastanelerin acil bölümüne başvuran hastanelerin yoğunluk yaratmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Bekleme odasındaki kalem, gazete, dergi vb. eşyalar kaldırılacak.

BİRDEN FAZLA REFAKATÇİ ALINMAYACAK

İlçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ayarlamalar yapılacak. 18 yaş altı, 65 yaş üstü ve engelli bireyler için birden fazla refakatçi kabul edilmeyecek.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 6'YI GEÇMEYECEK

Yayımlanan yeni genelgede, danışmanların günlük vaka sayısı 6'yı geçmeyecek. Fizyoterapi ve fiziksel aktivite, egzersiz salonları gibi kullanım alanları, bireysel danışmanlık şeklinde olacak. Engelliler, hamileler, yaşlılar, çocuklar ve bebekler için verilen muayene hizmetlerinde birden fazla refakatçi olmayacak.