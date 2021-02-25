Normalleşme Desteği devreye alınacak! Günlük prim desteği miktarı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Tarih belli oldu. Artık sona eriyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hükümet tarafından devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği son kez uzatıldı. Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine toplantısında duyurmuştu. Milyonlarca kişinin yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili akıllarda pek çok soru işareti de belirdi. Bunlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneği alanların normalleşmeden faydalanıp faydalanmayacağı. Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması sonrasında devlet tarafından sağlanacak normalleşme desteği ile ilgili uzmanlar işyerlerinin bir müddet daha rahat nefes almalarına imkan vereceğini belirtiyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği sonrasında ne olacak? Normalleşme desteği verilecek mi? Normalleşme desteği ne kadar olacak? İşte Kısa Çalışma Ödeneği ve Normalleşme Desteği ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs salgınıyla birlikte hükümet tarafından uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği hem işveren hem de çalışanın rahat bir nefes almasını sağladı. İstihdamı korumak ve salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği bu ay sonunda sona eriyor. Son bir yılda 3 milyon 756 bin kişinin yararlandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin sona erecek olması akıllara pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. 'Kısa Çalışma Ödeneği sonrasında ne olacak? Normalleşme desteği verilecek mi?' soruları merak edilirken uzmanlar uygulamanın ardından getirelecek destek paketinin işyerleri için büyük avantaj olduğunu belirtiyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? Normalleşme desteği verilecek mi? Normalleşme desteği ne kadar olacak? İşte Kısa Çalışma Ödeneği ve Normalleşme Desteği ile ilgili merak edilenler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de ekonomik anlamda pek çok önlem alındı. Bunlardan biri de Kısa Çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı. İş yerlerinde son bir yılda 3 milyon 756 bin kişi kısa çalışmaya tabi tutuldu. Bu süreçte hem istihdam korundu hem de salgının ekonomik etkileri biraz olsun hafifletilmeye çalışıldı. Son olarak Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile birlikte yeni önlemlerin geleceğinin de işareti verildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamasıyla son kez uzatılmıştı. Normal koşullarda KÇÖ uygulaması 28 Şubat tarihinde son bulacaktı. Son uzatma kararıyla işletmelere bir ay daha kısa çalışmadan yararlanma imkanı getirilmiş oldu. Bu uzatmayla 2021 yılı Ocak ayında KÇÖ başvurusu yapan işyerleri üç aylık süre bitene kadar kısa çalışma uygulamasından faydalanacaklar. Buna göre, Kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021'de bitecek.

NORMALLEŞME DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

31 Mart itibariyle Kısa Çalışma Ödeneği sona erecek. Normalleşme sürecine girecek olan işyerleri için de hükümet normalleşme desteğini devreye alacak. Kısa Çalışma Uygulamasından işçilerini çıkarıp tam çalışmaya geçen işletmelere işçilik sigorta işveren payları devlet tarafından ödenecek.

NORMALLEŞME DESTEĞİ KAPSAMINDA NE KADAR PRİM DESTEĞİ VERİLECEK?

Normalleşme Desteğinde çalışan başına aylık prim desteği asgari ücretle çalışan bir işçi için ödenen prim tutarı kadar oluyor. Dolayısıyla pandemi koşullarından çıkan işyerlerine çalışan başına günlük 44,72 TL prim desteği verilecek.

Milliyet Gazetesi yazarı Cem Kılıç son yazısında, "Tam ay çalışılan bir işyerinde işverene verilecek destek rakamı ise işçi başına 1341,56 TL’ye çıkıyor. Bu destek işyerleri için çok önemli bir fırsat . Muhakkak değerlendirmelerinde fayda var. Normalleşme Desteği kısa çalışma uygulamasından çıkan işyerlerimizin bir müddet daha rahat nefes almalarına imkan verecek." yorumunu yaptı.

ÜCRETSİZ İZİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 17 MART'TA SONA ERİYOR

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Nakdi Ödemesi ise 17 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Ancak sosyal güvenlik uzmanları bu uygulamaların bir müddet daha uzatılmasının yerinde olacağını dikkat çekiyor. Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı uygulamaları da 17 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erecek.