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Normalleşme beklenirken yasak alarmı verildi! 10 şehir...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illere göre 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. İşte yasakların kalkacağı normalleşme takvimi için belirleyici olacak gelişmenin ayrıntıları...