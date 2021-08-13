Normalleşme adımları cilt bakımına ayrılan zamanı azalttı

Araştırmalar, pandemi sürecinde kadınların cilt bakımına ayıracak daha fazla zaman bulduğunu gösteriyor. Normalleşmeyle bu zamanın yeniden azalmaya başladığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Bu durum, cilt kalitesinin bozulmasına ve yaşlanma belirtilerinin artmasına neden olabiliyor. Ancak günümüzde, 6 ayda bir uygulanan ameliyatsız gençleşme yöntemleriyle cilt bakımına ayrılamayan zamanı telafi etmek mümkün” dedi.

İki yıla yakın süredir tüm dünyanın mücadele halinde olduğu pandemi, günlük hayattaki pek çok alışkanlık gibi cilt bakım rutinlerini de değiştirdi. Pandemi döneminde pek çok kadının cilt bakımına daha fazla zaman ayırdığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, "Polonya’da yapılan bir araştırmaya göre pandemide kadınların yüzde 58'i cilt bakımına daha fazla zaman ayırdığını söylüyor. Bu kadınların yüzde 63,8’i ise pandemi öncesinde bunun için yeterli zamanının olmadığını belirtiyor. Türkiye’de de benzer şekilde seyreden bu tablonun normalleştiğimiz bugünlerde pandemi öncesi döneme yaklaştığını görüyoruz. Evde geçirilen zaman azaldıkça, cilt bakımına ayrılan zaman da azalıyor. Bu durum, cilt kalitesinin bozulmasına ve yaşlanma belirtilerinin artmasına neden olabiliyor. Ancak günümüzde, 6 ayda bir uygulanan ameliyatsız gençleşme yöntemleriyle cilt bakımına ayrılamayan zamanı telafi etmek mümkün” diye konuştu.

LAZER VE HYALÜRONİK ASİT UYGULAMALARI KULLANILIYOR

Hastaların ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemi Magic Touch ile cildin ihtiyacı olan uygulamaları bir araya getirdiğini belirten Uzm. Dr. Hande Ulusal, “Magic Touch’ı (Sihirli Dokunuş) cilt kalitesini artırmaya yönelik olduğundan ve sık tekrar gerektirmediğinden kişinin zamanını almayan bir uygulama paketi olarak tanımlamak mümkün. Cildin rengini aydınlatan, gözenekleri sıkılaştıran, cilde nem veren ve kolajeni artıran bu paket, cildin ihtiyacına göre lazer ve hyalüronik asit uygulamalarından oluşuyor. Lazer uygulaması, ciltteki fazla pigmentasyonu azaltıyor ve kolajeni artırıp gözeneklerin sıkılaşmasını sağlıyor. Hyalüronik asit ise cildin nemlenmesine ve yenilenmesine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

HER YAŞIN İHTİYACINA GÖRE YÖNTEMLER DE FARKLILAŞIYOR

Ameliyatsız gençleşme uygulamalarında cildin türüne, yaşına ve daha önce geçirdiği işlemlere uygun, kişiye özel bir program çizilmesi gerektiğine de değinen Dr. Hande Ulusal, “Bu kapsamda Magic Touch'ın da kişinin yaşına göre değişiklik gösteren iki ayrı formu bulunuyor. Bunlar, 45 yaş altına uyguladığımız Princess Touch ve 45 yaş üstüne uyguladığımız Queen Touch. Princess Touch, ağırlıklı olarak lazer uygulamasının yapıldığı, hyalüronik asit ile de cildin beslendiği, nemlendirildiği ve sıkılaştırıldığı bir süreci kapsıyor. Queen Touch’ta ise hyalüronik asit yerine kişinin kendi kollajen dokusunu artırıcı özelikteki bazı etken maddeler cilde enjekte ediliyor. Her ikisinde de temel amaç, cilde dolgu efektinin olmadığı doğal ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak. 6 ayda bir olan uygulama süresi de gerek yoğun çalışma temposu gerek pandeminin beraberinde getirdiği kaygılar nedeniyle profesyonel cilt bakımlarını yaptıramayan kişiler için büyük avantaj sağlıyor” açıklamasında bulundu.