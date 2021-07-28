Nokia 6310 efsanesi kaldığı yerden devam edecek

Nokia 6310 yenilenmiş haliyle satışa çıkıyor. Cazip fiyatı ile beğeniye sunulan cihaz, üç farklı renk seçeneği ile geliyor. En önemli yenilik ise pili. İşte detaylar...

Son yıllarda tüm dünyayı büyük bir nostalji dalgası vurmuş durumda. Bu nostalji dalgasına Finli şirket Nokia da katılıyor. Zamanında paranın alabileceği en iyi telefonlardan birisi olan 6310, yenilenmiş haliyle geri döndü ve uygun fiyatlı olarak satılıyor. Yeni Nokia 6310‘da bir adet arka kamera bulunuyor.

FİYATI NE KADAR?

Shiftdelete’de yer alan habere göre; Nokia markasının sahibi olan HMD Global, kompakt ve ucuz 50 dolarlık bir Nokia 6310 duyurdu. Yenilenmiş 6310 gelişmiş okunabilirlik ve erişilebilirlik sunarken nerdeyse orijinali kadar sağlam görünüyor.

Nokia ilk defa eski bir telefonu yenileyerek satışa sunmuyor. “Originals” ailesindeki önceki telefonlar, yani 3310 ve 8110’un tasarımlarına sadık kalınmış yeni halleri satışa sunulmuştu.

Yeni 6310’da ekran daha büyük ve tuşlar aşağıya taşınmış halde. Eski 6310, Nokia’nın Bluetooth bağlantılı ilk telefonuydu ve bu özellik onu iş dünyasında ön plana çıkarıyordu.

Günümüz telefon özelliklerine göre yeni Nokia 6310 çok basit sayılacak teknik özelliklere sahip. Cihazda 2,8 inç ekran, sayısal tuş takımı, 8 MB RAM, 16 GB Depolama (microSD kartla 32GB), arka tarafta 0,3 MP kamera ve FM radyo yer alıyor. Siyah, sarı ve koyu yeşil olarak 3 renk seçeneğine sahip. Telefonun en güçlü özelliği ise eski versiyonunda olduğu gibi 1.150 mAh pile sahip olması. Bu pil ile cihazın haftalarca çalışacağı belirtiliyor.