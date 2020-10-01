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Noel Baba'nın hayatı Türkiye'de filme çekilecek

01 Ekim 2020 Perşembe - 14:43 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 14:46

Dünyaca ünlü tarihsel figür St. Nicolas (Noel Baba)'nın yaşam öyküsü beyazperdeye aktarılıyor.


Noel Baba filmi için hazırlıklar başladı. Nicolas Forever'ın yazarı Gorman Stanley'in senaryosunu yazdığı filmin çekim çalışmaları için Kaan Acemi, Darryl Johnson ve Moskitos Films'den Hamdi Keskin İstanbul'da buluştu. Ön hazırlık aşamasında bulunan bu film için birlikte çalışacakları şirketlerle görüşme halinde olan ekip, tarihi yönden çığır açacak projeyi üretmek için kolları sıvadı. 
 
 
Antalya’nın Demre ilçesinde yaşamını geçiren St. Nicolas’ın hayatına odaklanacak film; Türkiye'nin tanıtımı açısından hem tarihe ışık tutacak hem de ülkenin muhteşem güzelliğini ve atmosferini sergileyecek. Dünyaca ünlü oyuncuların olacağı projenin çekimlerine 2021'in ilk aylarında başlanması planlanıyor. 
 

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