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Nöbet ücretleri ile ilgili flaş karar! Onlara da ödenecek...

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 10:05 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 10:08

Nöbet ücreti ödenmesi kararı alındı. Çalışan yüz binleri ilgilendiriyor. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK-Ombdusmanlık), sadece uzman hekimlere ödenen icap nöbet ücretlerinin kendisine de ödenmesini talep eden bir eczacının başvurusunu haklı bularak tavsiye kararı verdi. Karar, eczacının icap nöbeti ücretlerinin ödenmesi için ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildi.


KDK’ya başvuran eczacı, icap nöbet ücretleriyle ilgili mağduriyetinin giderilmesini istedi.
 
Başvurusunda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün icap nöbet ücretlerinin uzman hekim dışında ödenmemesi gerektiğine karar verdiğini, buna karşılık nöbet görevlendirmelerinin devam ettiğini belirtti.
 
Eczacı, konuya ilişkin açılan başka bir davada verilen icap nöbet ücretlerinin ödenmesi kararını emsal olarak gösterdiğine, ancak icap nöbet ücretlerinin ödenmesi talebine hastane idaresinin bir yanıt vermediğine dikkati çekti.
 
Tavsiye kararı aldı
 
Eczacının başvurusu üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt isteyen KDK, yaptığı inceleme sonucunda devlet hastanesinde çalışan eczacıya icap nöbet ücreti ödenmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı.
 
Karar, söz konusu ücretlerin başvurana ödenmesi için ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildi.
 
‘İcap’ nöbeti
 
İcap (ev) nöbeti, sağlık kurumlarında uzman adedinin nöbet tutulacak miktarlardan az olması halinde uygulanıyor. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumlu oluyor.
 

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