Nöbet ücretleri geriye dönük istenebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu icap ve nöbet ücretleri ile ilgili önemli bir karar verdi. Doktorların ve sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri ile ilgili kurul, başvuru tarihinden geriye doğru ödenebileceğini belirtti. Peki, Nöbet ücretleri geriye dönük ne kadar süre için istenebilir? İşte nöbet ücretleri ile ilgili detaylar…

Doktor ve sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri ile ilgili önemli karar! İstanbul’da bir doktorun başvurusunu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu icap ve nöbet ücretlerinin geriye dönük olarak alınabileceğini belirtti.

NÖBET ÜCRETLERİ GERİYE DÖNÜK İSTENEBİLİR Mİ?

Memurlar.net’in haberine göre, İstanbul'da yaşanan olayda bir uzman doktor 26 Ağustos 2016 tarihinden sonraki nöbet ve icap ücretlerini 1 Mart 2019 tarihinde talep etmiş, ancak bu talebi 11 Mart 2019 tarihinde reddedilmişti. Davanın reddi sonrasına müteakip yeniden dava açılmışdı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacıya, dava açtığı tarihten geriye doğru en fazla 120 günlük süreye dair tutarların ödenebileceğini belirtmiş, davacıya 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren ödenmeyen nöbet ve icap ücretleri ödenebileceği ancak önceki sürelere ait olanlar ise ödenemeyeceği kararını verdi.