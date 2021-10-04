Nobel Tıp Ödülü açıklandı

2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutiana sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi. Bilim insanlarına verilecek para ödülü de belli oldu.

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında açıklanan ödüller için İsveç Akademisi, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Karolinska Enstitüsündeki Nobel Meclisi ve Norveç Nobel Komitesi, oylama yaparak 2021 yılının ilk ödülü olan Psikoloji veya Tıp dalında ödül sahibini belirledi. Buna göre David Julius ile Ardem Patapoutian, sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için Nobel Ödülünü aldı.

Psikoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Osloda yapılması bekleniyor.

MEHMET CEYHAN: AŞIYI DEĞİL TEKNOLOJİYİ BULAN KİŞİ ADAYDI

Nobel ödülleriyle ilgili konuşan Dr. Mehmet Ceyhan, ödüllerin veriliş mantığının tam doğru anlaşılmadığını belirterek şunları söyledi: "Aslında biz Nobel'i biz biraz farklı değerlendiriyoruz. Nobel bizim gözümüzde en yüksek ödül ama ABD'de daha prestijli görülen ödül var. Uğur Şahin ev Özlem Türeci'nin ödül almasını beklemiyordum. Nobel fizyoloyoji veya tıp olarak geçen bu ödül için adları geçmiyordu.

"Biz yanlış değerlendirdik. Bu dalda bir MRNA aşılarıyla ilgili bir ödül verilecekse iki aday vardı. Esas teknolojiyi bulan kişi adaydı. Pennsylvania Üniversitesi'nden 2 kişi bu aşıyı buldu. Onlara bu ödülün verilmesi bekleniyordu. Dikkat ederseniz verilen konu da ısı ve dokunma reseptörleri... Temel biyolojiyle ilgili. Nobel daha çok bu yönde veriliyor.

Özellikle Özlem Türeci'nin adı Nobel Ekonomi Ödülü'nde daha çok geçiyor. Çünkü bu aşılamayı sağlayarak ekonominin rayında gitmesi gerekçesiyle bekleniyor. Nobel Barış Ödülü'nde adı geçiyor. Ama Nobel Barış Ödülü'nde 329 aday var. Orada politika da karışıyor. Mesela Nobel Ekonomi Ödülü'nü İsveç Bankası veriyor. Nobel Barış ödülü'nün Norveç veriyor. İlişkiler de göz ardı edilmesin."

DAVID JULIUS 2020 ATILIM ÖDÜLÜ'NÜ KAZANMIŞTI

David Julius, ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyologdur. San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesör olan Julius, Yaşam Bilimleri ve Tıp alanında 2010 Shaw Ödülü'nü ve Yaşam Bilimlerinde 2020 Atılım Ödülü'nü kazanmıştı.

Ardem Patapoutian ise La Jolla, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog ve sinirbilimci.

Patapoutian, sensörlerin sinyal iletimini araştırıyor. Sıcaklık, mekanik kuvvetler veya artan hücre hacmi ile aktive edilen yeni iyon kanallarının ve reseptörlerinin tanımlanmasına önemli katkılarda bulundu.

Patapoutian ve çalışma arkadaşları, bu iyon kanallarının sıcaklık duyusunda, dokunma duyusunda, ağrı duyusunda ve damar tonunun düzenlenmesinde olağanüstü bir rol oynadığını gösterebildiler. Daha yeni çalışmalar, mekanik duyarlı iyon kanallarını tanımlamak ve karakterize etmek için fonksiyonel genomik teknikleri kullanır.