Nobel Kimya Ödülü, 1901 ile 2020 yılları 112 adet ödül 185 ayrı bilim insanına verildi. Curie’ler, en başarılı “Nobel Ödülü ailesi” oldu. Marie Curie ve Pierre Curie'nin karı-koca ortaklığı 1903 Nobel Fizik Ödülü'nü çifte getirdi. Marie Curie, 1911 Nobel Kimya Ödülü'nü alarak ikinci kez Nobel Ödülü'ne layık görüldü. Marie ve Pierre Curie'nin en büyük kızı Irène Joliot-Curie, kocası Frédéric Joliot ile birlikte 1935 Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.
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- Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David MacMillan’a verildi
Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David MacMillan’a verildi
DHA | 06 Ekim 2021 Çarşamba - 13:19 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 13:19