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Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu!

09 Ekim 2020 Cuma - 12:08 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 12:37

Nobel Barış Ödülü, bu yıl açlıkla mücadele çabaları ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması nedeniyle Dünya Gıda Programı'na (WFP) verildi.


 
Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2020 Nobel Barış  Ödülü'nün sahibi WFP'nin açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen  bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine ve açlığın savaş ve çatışma  silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket etmesi  dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.
 
Dünya Gıda Programı'nın, açlıkla mücadele eden ve gıda güvenliğini  teşvik eden dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olduğuna işaret edilen  açıklamada WFP'nin,  2019'da 88 ülkede gıda güvensizliği ve açlık kurbanı olan  100 milyona yakın insana yardım sağladığı belirtildi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada açlıkla mücadele  edenlerin sayısında artışa neden olduğu ifade edilen açıklamada, Dünya Gıda  Programı'nın, pandemi karşısında, çabalarını yoğunlaştırma konusunda etkileyici  bir çaba ve güç gösterdiği vurgulandı.
 
Açıklamada Dünya Gıda Programı ve diğer gıda yardım kuruluşları talep  ettikleri mali desteği almazlarsa dünyanın, akıl almaz boyutlarda bir açlık krizi  yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.
 
BM Dünya Gıda Programı (WFP), yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve  sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gıda yardımı sağlanması, acil durum ve  kriz anlarında ortaya çıkan gıda ihtiyaçlarının karşılanması, BM kuruluşları ve  Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin  desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda  yardım faaliyetleri yürütüyor.

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