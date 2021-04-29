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Niyazi Vural ikinci kez koronavirüse yakalandı

Tunay YAZICI/ ÇİVRİL ,(Denizli), (DHA) |  29 Nisan 2021 Perşembe - 12:37 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 12:37

Denizli'nin Çivril ilçesi belediye başkanı Niyazi Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Karantinaya alınan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


 
Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, geçen salı günü halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Vural'a burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci kez koronavirüse yakalanan ve evinde karantinaya giren Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vural, geçen ekim ayında koronavirüs tanısı konması sonrası karantinaya alınmıştı.
 

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