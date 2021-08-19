Nissan, heyecanla beklenilen ikonik Z spor otomobilinin yeni modeli 2023 Nissan Z’nin 2022 baharında Amerika’da satışa sunulacağını duyurdu. Nissan her nesilde çıtayı yükseltiyor ve Z'nin sınırlarını zorluyor. 2023 model Z'nin 3.0 litrelik V6 çift turbo motoru, önceki nesil 370Z'nin motoruna göre güç çıkışında önemli bir artış sağlıyor.

Motorda 68 beygir gücü ve torkta yüzde 30 artış ile Z’nin motoru, hızlanmada tahmini yüzde 15'lik bir iyileşme sunuyor. Bunu sağlamak için turbo hız sensörünün yanı sıra küçük çaplı turboşarjlar kullanılırken ikiz turbo, güç çıkışını ve tepki süresini dengeliyor. Elektronik değişken valf zamanlaması (e-VVT) ile de farklı sürüş seçeneklerinde mükemmel tepki ve yakıt verimliliği sunuyor.

Manuel ve otomatik



6 vitesli yakın oranlı manuel şanzımanı, EXEDY yüksek performanslı kavramanın arttırılmış hassasiyeti ile vites geçişlerini daha da kolaylaştırıyor. Arkadan çekişli Nissan Z modellerinde, Nissan ilk kez yumuşak hızlanma sağlayan geliştirilmiş yokuş kalkış yardım kontrol sistemi kullanıyor. Otomatik vites modeller kalkış kontrol sistemine sahip.

Manuel şanzıman donanımlı modellerde ise ayrıca, 6MT Performans modellerine eklenen SynchroRev Match® ve karbon fiber kompozit tahrik mili bulunuyor. Daha sağlam gövde, elektronik hidrolik direksiyon ve daha geniş ön lastikleri sayesinde Z’nin yüksek hızda sürüşü ve virajlarda yol tutuşu da güçlendiriliyor.Otomatik vitesli modellerde standart ve spor olmak üzere iki sürüş modu bulunuyor. Standart mod, daha çok şehir içi ve uzun otoyol sürüşleri için uygunken, spor modu ise hızlı sürüşler ve virajlı yollarda daha iyi yol tutuşu sağlamasıyla öne çıkıyor. mans lastikleri kullanılıyor.