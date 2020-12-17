Nissan eski CEO'sunun Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada sona doğru

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Serhat Kahvecioğlu ile taraf avukatları katıldı. Tanık olarak dinlenen Tugay Bodur, özel bir jet firmasında teknisyen yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, "Olay günü Osaka ’dan gelen uçağı diğer teknisyen arkadaşım Ayhan Karaver’le beklemeye başladık. Sabah saatlerinde uçak indi, uçaktan önce iki kişi indi. Sonrasında Okan Kösemen ve yanında uçak personeli olmayan bir kişi daha indi. Kösemen ve yanındaki kişi şirket aracına bindi, aracı Okan kullanıyordu. Gördüğüm kadarıyla bu araçla başka bir uçağa gittiler, sonrasında işime devam ettim. Kösemen’in yanındaki kişinin sonrasında Carlos Ghosn olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

"BASINDAN ÖĞRENDİM"

Tanık Ayhan Karaver ise, “Uçaktan iki kişi indiğinde uçuş ile ilgili teknik bilgileri almak için pilot Noyan Pasin’in yanına gittim. Uçakla ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra çıkarken kokpitten Okan Kösemen’in geldiğini gördüm" dedi. Sanık Kösemen ve uçuş personeli olmayan bir kişinin diğer uçağın yanına gittiğini kaydeden tanık Karaver, “Bu kişi basından öğrendiğim kadarıyla Carlos Ghosn’muş, uçağa bindiler ben de oradan ayrıldım. Her zaman olduğu gibi rutin işlemler yapıldı" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları, sanıkların pilot olduğunu haklarında yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri olması nedeniyle işsiz kaldıklarını söyleyerek, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ