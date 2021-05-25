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Nişanlısını boğazını keserek öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti

Eskişehir'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras (22), tutuklu yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaptığı savunma ise 'pes' dedirtti.

Nişanlısını boğazını keserek öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016'da sosyal medyadan tanıştığı işçi Emrah Öztürk ile 2019'da nişanlandı. Aras, şubat ayında Eskişehir'e gelip, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki kent ormanına gitti. 
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